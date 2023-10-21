港深西部鐵路 籲設支線接機場

【本報訊】港府早前提出興建「港深西部鐵路」，貫通香港洪水橋及深圳前海。該擬建鐵路走線屬原本接駁香港機場及深圳前海和寶安機場的港深西部快速軌道的支線，但現時改為不連接港深兩地機場。有組織建議為「港深西部鐵路」增設「前海-香港國際機場」支線，並塑造成本港第二條機場快綫，構建大灣區空鐵聯運網絡，將港深競爭優勢進一步接通。

議員張欣宇表示，港府可把握興建「港深西部鐵路」洪水橋至前海段，以及貫通交椅洲人工島的「港島西至洪水橋鐵路」契機，同步建設「前海-香港國際機場」支線，成為香港第二條機場快綫，聯通深圳機場、前海和深圳灣，打造空鐵聯運網絡，強化香港聯繫大灣區與全球，特別是「一帶一路」沿線國家雙門戶角色優勢。

各路通車 廣深港機場1.5小時可達 他指，「前海-香港國際機場」支線分為深圳段與香港段，其中深圳段設有深圳機場站、前海站和深圳灣站，香港段則由洪水橋站途經欣澳站，若利用現有機場快綫鐵路至香港國際機場站，預計每小時車次可達8班，25分鐘可由香港國際機場直達深圳灣口岸，35分鐘直達前海，45分鐘到達深圳機場，加上廣深第二高鐵預計明年開建，建成後廣深機場之間最快僅需20分鐘可互達，換言之廣深港三地機場將形成1.5小時直達通勤圈。

議員楊永杰亦建議在「前海-香港國際機場」支線的口岸，包括深圳機場站、前海站、深圳灣站採用「一地兩檢」，以及「合作查驗、一次放行」的創新通關模式，以節省人手和用地。議員林素蔚建議，在相關地方研究設置「空鐵中轉服務點」，為旅客提供便捷的航班資訊查詢、航班值機、國內國際機票購買、航班增值服務等一站式定製化服務。