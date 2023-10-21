東九龍綫以寶達為總站 議員指未能服務整個山區

【本報訊】除了北環綫，當局早年倡建服務秀茂坪、順天邨及將軍澳一帶的東九龍綫規劃亦大變。當局計劃將東九龍綫由以地底鐵路連接港鐵鑽石山站及寶琳站，改為以高架無軌捷運系統連接港鐵彩虹站及寶達。部分議員不認同擬建的東九龍綫以寶達為終點站，認為該線連接觀塘綫及將軍澳綫才能真正服務整個東九龍山區。

倡連接觀塘綫將軍澳綫 東九龍綫方案的建議早在2014年公布，當時港府希望可作為將軍澳和九龍之間的替代路線，故當時建議的路線是接駁港鐵觀塘綫鑽石山站和將軍澳綫寶琳站，途經彩雲、順天、秀茂坪和寶達，全長7.8公里。日前有指，新一份施政報告將會提及落實興建東九龍綫，該項目將會公開競投，明年中前邀請有興趣的營運商遞交意向書。

議員鄧家彪認為港府應保留延伸空間，令系統可延展至藍田或油塘，才能發揮最大效益。議員田北辰昨日表示，東九龍綫兩端應分別連接觀塘綫彩虹站和將軍澳綫車站，這樣才能真正服務整個東九龍山區。至於山區地勢問題，田指可以例如雲巴系統等重鐵以外的專用路軌技術克服。他預期政府會採用鐵路加物業的財務安排，讓營運商發展車廠上蓋物業，以減少額外補貼。