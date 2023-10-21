屯門南延線項目今年開展 將拆泳池建站

【本報訊】港鐵今年展開屯門南延線項目，目標2030年完成。屯馬綫將於屯門站向南伸延約2.4公里，並設兩個新車站，包括於屯門第16區設新車站，並於屯門碼頭附近興建屯門南站。當局會拆卸屯門泳池，騰出位置興建新車站，但工程採取「先重置後拆卸」方式進行。議員關注相關方式會否令工程時間延長。

泳池工程時間受關注 立法會鐵路事宜小組委員會昨討論屯門南延線項目。議員關注先重置屯門泳池的方式會否令工程時間延長。該委員會主席易志明要求當局及港鐵提供更多數據，包括如果拆卸及重置屯門泳池同時進行可以節省多少時間。他又建議當局考慮提出其他方法，例如提供接駁巴士讓當區居民到其他泳池等，以節省項目施工時間。

港鐵表示，聽到很多聲音希望在清拆泳池時，能夠有新泳池落成，所以計劃以有關方向期望滿足當區要求，港鐵未來亦會與當區檢討，是否有優化地方。

根據港鐵資料，屯門南延線兩個新站的500米範圍內有超過10萬人居住，繁忙時間由屯門南前往屯門站的行車時間，預計不會超過5分鐘。港鐵將會採購4列8卡列車應付額外乘客量。屯門南延線項目將採取「鐵路加物業」模式，當港鐵公司要求批出物業發展用地時，會在地價中扣除固定總額242億元。