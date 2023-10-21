北環綫古洞站工程 造價估算忽飆七成

連規劃及前期費用達98億 議員斥離譜 《鐵路發展策略2014》倡議興建的北環綫鐵路項目於過去近10年彷彿石沉大海。直至上屆港府於任期尾聲才重提興建，但將項目「斬件」成首期古洞站和次期主線，再為項目「僭建」出連接皇崗口岸的過境支線及向粉嶺的延線。工程不斷拖延導致成本大增，港府昨日公布古洞站造價估算因為通脹和設計改動，由兩年前建議的35億元增至最新59億元，增幅近70%；若連同北環綫主線的規劃及前期工程費用，工程費將高達98億元。議員炮轟當局估錯數「離晒大譜」。

立法會鐵路事宜小組委員會昨日討論北環綫首期古洞站工程。港鐵及港府解釋，前年提出的項目造價估算是基於2015年價格計算，而最新造價是基於2023年價格計算，當中涉及物價升幅，以及車站面積因發展區規模擴大而增加，車站規模擴大令成本上漲。

辯稱因規模擴大工程難 另外，原先估算是根據文件資料，但在詳細規劃設計階段需要處理工程困難，例如地質等問題，故增加工程成本。路政署署長陳派明表示，古洞站項目的經濟內部回報率為6.5%，經濟效益大於支出。

古洞站位處東鐵綫落馬洲支線的上水站與落馬洲站之間，雖然當年興建落馬洲支線已為將來擬建的古洞站預留結構，但港鐵表示，興建古洞站涉及在營運中的東鐵綫上施工，同時維持鐵路服務屬一大挑戰，施工範圍位擺放機械和出入空間都受限制，加上工地與現有東鐵綫緊急車輛通道和逃生出口重疊，須先將通道改道；港鐵會利用附近羅湖貨運站位置，在夜間利用鐵路運送建築物料，提升工程效率。

被質疑班次未配合人口 議員田北辰批評，古洞站造價估算在短短兩年內大增，形容是「離晒大譜」。議員張欣宇則指，當局預計到2026至27年，古洞將有13萬人口，但港鐵卻未有因應古洞站啟用而增加東鐵綫班次，而現時東鐵綫班次較其過海段通車前，每小時仍少一班車。他預計古洞站啟用後在繁忙時間每小時只得7班車、每班車要等8分鐘，相信列車到北區時已相當擠迫，批評港鐵沒有預先規劃，對北區居民並不公平。當局回應指，按現時估算，東鐵綫有足夠運力接載乘客，港鐵亦稱會一直監察乘客數據。

運輸及物流局於會後補充指，2021年港府以2015年12月價格計算的35億元古洞站造價估算，不包括北環綫主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，而現時項目造價上升主因是通脹、設計時採納更詳細風險評估及經核實成本預算，以及更新票務和非票務收入預測。

該局強調有嚴格把關港鐵提供的項目造價估算，並委託獨立顧問公司審核，參考近期鐵路項目的實際開支和當時的市場趨勢，並考慮了建造成本，以及營運期內港鐵的收入及開支預算，包括日常營運、維修保養及資產更新，然後再與港鐵磋商財務資助，而港鐵只會收取應得的財務資助。