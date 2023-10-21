諮詢期短 市民直斥宣傳不足

【本報訊】重典懲治垃圾蟲，市民對於新定額罰款的增幅各有看法，惟均批評政府政策宣傳不足。其中李小姐坦言：「宣傳都仲未係好夠，至少我都未知實際日期！」又認為罰款提高後的確「幾高」。另一名市民黃小姐亦認為政策宣傳不足，實施的時間及公眾諮詢的時間較短，可能市民被捉拋垃圾時才知道措施已實施，認為政府要加大力度宣傳。

憂存灰色地帶

不過，她指於亂拋垃圾的罰款增加的幅度不算大，尤其是棄置建築廢物的定額罰款增至6,000元，阻嚇作用仍不大，因是大範圍的傾倒。此外，政府亦要加強食環署人員的培訓，而不是得過且過。馮小姐則認為執法上仍有灰色地帶，直言：「例如垃圾吹咗落地，未夠時間執番就畀人捉咗，咁就會好慘！」她又指，食環署人員亦要加強培訓，公平執法。