明起生效 食署倍罰$3000靠嚇 無阻亂丟垃圾

捉蟲慢九拍 貼張通告當執法 政府大增罰款打擊「垃圾蟲」及店舖阻街，明日起，亂拋垃圾的定額罰款將增至3,000元，店舖阻街的定額罰款更升至6,000元！食物環境衞生署昨公告，經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）明日起生效。據了解，新例實施後首星期，食環署人員對亂拋垃圾及隨地吐痰等行為會以勸喻為主；店舖阻街則會立即執法，「見到就告」。有議員支持增加垃圾蟲等罰款，但認為切實執法更重要。也有議員關注執法衝突會上升，促加強保障執法人員。食環署前線員工透露，現時前線人員已常遇衝突或遇襲，罰則倍增料會令衝突亦上升，促部門加強支援員工。

店舖阻街罰$6000 食環署指出，明日起，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道，其定額罰款會由現時1,500元倍增至3,000元；針對店舖阻街、非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款，則會由現時1,500元，增加3倍至6,000元。

該署強調，過去一段時間已加強宣傳教育工作，提醒市民留意新的定額罰款金額，並呼籲市民守法，合力保持環境衞生。署方會不時更新及優化執法指引，亦已加強培訓及裝備，協助前線人員履行職責。

建築廢料堆路邊 鬧市滿雜物 罰款大招出台前，本報記者走訪多區，發現鬧市垃圾問題嚴重，例如有垃圾桶附近堆有建築廢料，惟相關部門職員疑似視若無睹。在衞生黑點較多的旺角、深水埗一帶，路邊更不時可見雜物堆放，行人不時要規避路障。街頭雖有清潔工在工作，但對路邊的雜物亦甚無奈，廢料遲遲沒有人清理。旺角鬧市則可見近20個發泡膠箱被棄置在街道一旁，亦有飲料店門口附近堆放十多箱貨物，甚至有載有建築廢料的貨櫃停泊在路邊。

後巷當貨倉 置竹竿發泡膠箱 土瓜灣一帶後巷垃圾問題嚴重，例如有食肆將後巷當作貨倉，存放十多個發泡膠箱，亦有大量竹竿以防水布遮蓋，疑有人存於後巷。深水埗通州街路邊發現有建築廢料，即使食環署已貼上通告，但亦有人將垃圾放在旁邊，對通告視而不見。界限街垃圾桶對開亦有建築廢料，但清潔工雖在現場工作，亦疑似無視廢料，掃完便走，大堆廢料無人理會。

政府前線僱員總會、現職食環署東區助理小販管理主任劉鳳菁接受查詢指，根據部門內部的新指引，新例實施後首星期，針對亂拋垃圾及隨地吐痰等行為，執法人員以勸喻為主；至於店舖阻街，因對社會造成較多不良影響，指引要求「見到就告」，直言「以往執法已經多衝突，更何況加到6,000元」。

裝備欠奉 職員執法難避衝突 劉又指，工會7月曾就增加罰則與署方開會，部門當時為職員配備隨身鏡頭執法，惟試行數月至今，成效不顯著，近日仍有執法人員遇襲，憂慮罰則倍增或導致衝突大幅增加，但署方暫未為職員增設裝備。她提到，非法棄置廢物是環保署新近授權予食環署執法，是在提高罰則後首次實施，惟相關指引相對抽象，工會曾要求署方派員向前線職員解釋，惟署方未有正面回應，至今僅提供兩次培訓，且非人人有份。

議員黃國認為，提高罰則雖然有一定作用，但認真執行更重要，指「唔係話增加罰則就做晒所有嘢」，認為若食環署人手不夠，亦難以執行。他又指食環署除宣傳教育外，亦應加強巡查、監控、發告票等。議員顏汶羽則關注執法人員的人手，他認為，針對衞生問題的執法不應單由食環署處理，署方應牽頭做跨部門協作。

漁農界議員何俊賢則指，食環署有足夠人手，惟過往執法效率低，認為罰款增加理論上可提升執法效率。他關注罰款提高後，或引起被控者與食環職員的衝突，建議署方須在裝備及搜證上顧及前線職員的安全，「否則佢唔敢執法，條例亦好難執行」。 他認為，在未來半年至一年是關鍵，政府應密切留意地區反應，適時調節工作進度，例如引入累進式罰款制度等。

即使食環署已貼上通告，仍有人將垃圾放在路邊。（文健雄攝） 過去4年垃圾蟲及

店舖阻街等定罪一覽 旺角：旺角鬧市有近20個發泡膠箱被棄置在街道一旁。（袁志豪攝） 土瓜灣：有食肆將後巷當作貨倉。（陳德賢攝）