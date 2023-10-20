醫療事故藏黑幕 誰憐父女冤難鳴

一宗黑幕重重的醫療事故，摧毀小女孩一生，更令整家人一起受罪。8歲女童周天瑜因3年前的醫療事故而慘成植物人，原本活潑可愛，是父母的開心果，如今只能永久臥床，聞者心酸。更不幸的是，天瑜爸長期為女兒奔走鳴冤，終於心力交瘁而在今年確診癌症。可能迫於輿論壓力，一直虛應故事的醫管局早前終於和天瑜爸達成和解賠償，但始終逃避刑責問題，就連警方也多番拒絕跟進。直到《東呼即應》採訪團隊介入，終於出現一絲轉機。

為求真相 心力交瘁 患有橫紋肌肉瘤的小天瑜，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間，疑醫療事故變成植物人，周父早前向醫管局就相關醫療疏忽提出民事索償。高院進行閉門聆訊，雙方達成和解。天瑜爸坦言自己也身患絕症，和解是為女兒利益着想的「最佳選擇」，同時是無奈決定，強調事件並非告一段落，會繼續爭取刑事究責。無奈天地不仁，他先後兩次就事件報案均不獲受理，連落口供也遭拒絕，聲稱要醫委會轉介才會跟進。其後在執業大律師陸偉雄協助下去信警務處處長要求徹查，加上《東呼即應》跟進，終獲港島區重案組致電回覆，會循刑事方向研究案件。

為人父母者，眼見親生骨肉小小年紀受盡病魔折磨，箇中痛苦本來已非筆墨所能形容；詎料小天瑜的人生波折從未間斷，手術期間心跳一度停頓52分鐘，終於釀成不可挽回的結果。天瑜爸表明女兒永遠沒有康復之日，生命有多長，臥床有多久，這對天下間的父母來說，肯定是錐心之痛。這些年來，天瑜爸為求找出醫療事故真相，要失職者負起責任，並讓大眾知道醫療制度漏洞，到處奔走，但這條路十分難行，要不是傳媒大篇幅報道，引起社會廣泛關注，加上天瑜爸近期確診「惡性肌肉腫瘤」及肺癌三期，激起大眾同情，醫管局是否願意和解也是未知之數。

事件最蹊蹺的是，兩份醫療紀錄都清楚顯示，手術當天下午2時53分，醫護人員曾為病人輸入500毫升葡萄糖及鹽水混合物。而8日後的修訂紀錄卻刪除這項紀錄，是否有人逃避事故責任，不能不令人疑問。天瑜爸曾就此向兒童醫院醫生查詢，醫生指500毫升屬成年人分量，若放諸小童身上就屬過量，此可能是導致天瑜病情轉壞的關鍵，惟院方不承認此項紀錄。念及自己的生命正在倒數，一旦離開人世，女兒想討回公道的機會更加渺茫，天瑜爸心急如焚可想而知。

害人一生 永無責任 事實上，本港醫療事故層出不窮，沒有最荒誕，只有更荒誕，小天瑜絕對不是孤例。例如今年6月，威爾斯親王醫院發生嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟病的早產嬰兒輸注強心藥物期間，疑護士沒有開啟輸注管活栓，嬰兒最終夭折。儘管事件激起全城嘩然，威院管理層現身道歉，但仍堅稱是「臨床處理有缺失」，拒絕承認人為疏忽，擺明逃避法律責任。又如轟動一時的九龍醫院「紗布封喉」致病人死亡慘劇，雖然3名護士及一名醫生被裁定專業失德，但死者兒子追討過程極盡艱辛，由醫管局到醫委會再到院方皆你推我卸，甚至要家屬在垃圾桶檢拾染血紗布搜證。

更不必說，打錯針、派錯藥、輸錯血、開錯刀、左右不分、男女莫辨早已是家常便飯。每有醫療事故發生，從來沒有醫護人員會主動承認責任，醫委會更是例牌醫醫相護，即使有所謂懲罰都是不痛不癢，哪管性質嚴重至除牌也有緩刑，有罰等於無罰。醫管局同樣不遑多讓，每次責成醫院成立小組調查，寫份報告便當完成責任，從來沒有吸取教訓，結果不旋踵更荒誕的醫療事故又告上演。可以毫不誇張地說，小天瑜的不幸事件絕對不會是最後一次。

說來實在無奈。香港醫護人員尊享舉世無雙的高薪厚祿，有收入卻無責任，搞出人命、害人一生永遠沒有後果，以致公營醫療質素泥沙俱下。醫衞局作為最高監管單位同樣敷衍塞責，就連引入海外醫生增加公院人手，也怯於醫護霸權壓力而成效不彰。公營醫療死結難解，完全是由上而下一手造成。只要本港醫護人員敷衍塞責的態度不改，醫醫相護的情況不變，只會有更多無辜的病人受害。可憐天下父母心，但願天瑜爸在有生之年，成功為女兒尋求刑責真相！