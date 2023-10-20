龍七公：提升康體設施 推廣全民運動

上周提到國家隊及港隊在杭州亞運取得佳績，加上明年的巴黎奧運及後年香港有份合辦的全運會，有助香港推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。之前已談過精英化與專業化，現在再談其他。

香港舉辦過不少國際體育盛事，包括一年一度的國際七欖及香港馬拉松，在2008年協辦奧運馬術賽和2009年主辦東亞運，還有多種單項運動的國際賽。有人認為香港場地有限，難以舉辦更多大型體育盛事，尤其是涉及封路的國際賽和活動。但其實只要為時不太長，相關部門能積極協助和協調，做好事前準備和應變措施，減輕對居民及商戶的影響，香港應有足夠的空間和能力做得更多。

除了主辦賽事，特區政府亦應加強協調海外賽事的電視轉播權問題，以及協助本地傳媒或體育會轉播一些有香港運動員參與，但相對較為小眾的比賽。當局近年會開放部分政府場地，轉播一些廣受市民關注的體育賽事，但若能改於更大、更便捷，附近有一定餐飲及泊車設施的場地或公共空間舉行，或是與一些商場、戲院合作，對提升觀眾體驗、促進本土經濟及旅遊業，估計會有更大效益。

各界對明年起分階段啟用的啟德體育園寄予厚望，希望可加速香港體育的盛事化和產業化。其實除了場館硬件建設，軟件上的營運管理也很重要。體育園預計須兩年內招聘2,000人，部分為體育專業人員，有人擔心香港是否有足夠的人才和人手，但從另一角度看，這也為有興趣的現役及退役本地運動員，提供更多就業和轉型的選擇，促進體育產業的長遠發展。

大專學界體育氛圍薄弱 要推動體育普及化，從而提升各年齡層市民的身心健康，不能單靠每隔一段時間才舉辦的體育盛事。全民運動應從小做起，香港中小學的課時長，課程多，壓力大，還要兼顧其他課外活動，往往連每周僅兩節的體育堂也被犧牲。學生體弱過胖，沉迷打機上網，缺乏運動習慣及團隊精神，情況頗為普遍。

有部分家長深明強健身體及全人發展的重要性，願意花錢為子女報讀不同的運動課程，但不少學生升讀高中後便缺乏參與動力，大專學界的體育氛圍薄弱，許多年輕人畢業後便大幅減少運動。

香港的中年和年長市民的運動參與率亦欠佳，有人歸咎工時長與設施不足。其實本港的康體場地與設施數量已不算少，但出現使用時間和種類錯配。隨着人口高齡化及少子化持續，能否將部分原為幼童而設的康體設施，改建為成年人與長者都適用呢？部分大型、露天及單一功能的場地，能否化整為零，加以優化，套用「一地多用」原則以增加設施的種類和可供使用的時段？還有大量入夜後便丟空的學校體育設施，能否適度開放給市民在放工後租用呢？希望政府就此進行檢討，全面更新及提升香港的康體設施。