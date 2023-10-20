自成一家：中俄合作的短板

俄羅斯領土橫跨歐亞兩大洲，克里姆林宮過往一直聲言要推行東西方並重的「雙頭鷹外交」，實際上卻是將與歐洲發展關係作為優先的外交選項。以經貿領域為例，在歐盟對俄國實施制裁的背景下，去年俄國與中國的貿易總額達到創紀錄的約1,900億美元，可依然比不上俄羅斯和歐盟之間2,715億美元的貿易總額。

當然，拿中國和歐盟比較可能不太準確，畢竟歐盟是由多個歐洲國家組成。然而，中俄作為鄰近的兩個大國，雙方貿易額長期偏低，卻是不爭的事實。箇中原因，是因為俄國防範中國，在以前不熱衷售賣能源給中國，以及不敢過度開放邊境與中國加強經貿來往；而中國向俄國出口的商品之中，除了智能手機、家電、電腦、汽車，其他的大多是服裝、鞋及農產品等技術含量很低的消費品，出口金額不高。

過去一年，俄羅斯因為俄烏戰爭正面臨西方制裁，中國也面對歐美的圍堵，兩國都有意聯手抗衡以美國為首的西方陣營。這也是普京冒着被國際刑事法院通緝的風險，也要到北京支持中國主辦的一帶一路高峰論壇的原因。可以說，目前中俄的政治互信達到了高點。相比之下，經貿反而成為兩國合作的一塊短板，若不改變，長久下去將會影響到兩國的戰略夥伴關係。

其實，進一步加強中俄之間的經貿合作對兩國都有利。對北京來說，深化兩國經濟往來正好是建設好一帶一路的重要一環，未來有必要加大向俄國出口高附加值產品的比重。而俄羅斯推行「轉向東方」戰略若想成功，也要想盡辦法將中俄的經貿合作上升到一個新的台階。目前中國到俄國投資的企業少兼規模小，有志走出香港的香港企業不妨考慮進軍俄國大展拳腳。