激濁揚清：信拜登以色列沒炸醫院

加薩一間醫院日前遭到轟炸，造成數以百計民眾死亡，施襲者手段之兇殘令人髮指，以色列與巴勒斯坦則互相指控是對方所為。正訪問以國的美國總統拜登相信並非以軍所炸，下令徹查事件。憑拜老頭這句說話，幾可肯定以色列的確沒炸醫院。

外界對於哪個單位轟炸加薩醫院各有看法，伊朗、黎巴嫩、伊拉克等地有示威者衝擊美國與以色列大使館，認定是以軍濫殺無辜、美國加以包庇；以色列國防軍則公布調查報告指巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）火箭彈發射失誤，墜落醫院附近停車場釀成慘劇。以方更公布一段攔截錄音，顯示有哈馬斯成員認為掉落在加薩的炮彈可能來自伊斯蘭聖戰組織，但說來說去始終不及拜登一言九鼎。

去年9月，俄羅斯向德國輸送天然氣的北溪1號及2號管道同時發生爆炸，普立茲新聞獎得主、美國著名調查記者赫什指出，拜登沒有下令調查，「因為知道答案」。然而，拜登下令徹查轟炸加薩醫院的黑手，其實亦是「因為知道答案」，否則到頭來上演一幕「是盟友以色列幹的」，如此反高潮叫拜老頭顏面何存？因此美國說以國沒炸醫院，值得投以信任一票。

戰爭中出現這種狂轟濫炸後互不承認責任，並不少見，一來兵不厭詐，偽旗行動並非甚麼新鮮事物。去年俄軍控制的扎波羅熱核電廠受襲，隨時引爆核災難，俄烏互相指控是對方所為，烏克蘭武裝部隊總參謀部事隔多月才肯承認發動攻擊，足證戰場上詭計之多。二來除了交戰方，連武裝組織甚至平民也可能大幹一票，做出左右戰局的事情。當波蘭南部邊境小鎮去年也曾遭導彈擊中，事後被解釋成是「烏軍誤射」，免了北約啟動自衞權與俄大戰的尷尬。究竟極端組織成員與受訓軍人誰更好眼界？