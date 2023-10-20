龍吟虎嘯：美給盟友餵定心丸

就在美國盟友及其輿情「擔心」巴以戰事會影響山姆大叔對烏克蘭的支持、會影響美國對華博弈的態度時，美國援助烏克蘭的陸軍戰術導彈首度使用，並且擊中兩個俄軍機場，摧毀9架直升機、一個防空系統發射器及一座彈藥庫，造成俄方數十人死傷。烏克蘭總統澤連斯基對此十分興奮，稱感謝美國提供援助，讚美國陸軍戰術導彈非常精準，聲稱與拜登總統的協議正在付諸實行。

看上去，澤連斯基似乎可以鬆一口氣，不必過分擔心山姆大叔會因巴以之戰而拋棄烏克蘭了。何況有消息說，拜登正考慮要求國會通過一項1,000億美元的追加預算案，當中包括對以色列、烏克蘭和台灣的防衞援助。當然，上述消息只對澤連斯基短暫利好，對保住其「棋子」地位意義不大，因為他根本不能影響美國面臨巴以戰爭是否會決定開闢第三條戰線的戰略考慮，從而對俄烏之戰、台海局勢大大分心，尤其是俄烏之戰還在進行時，烏克蘭的反攻已成強弩之末，俄羅斯的反攻蓄勢待發。

一旦巴以之戰真的出現以色列一意孤行大舉進攻加薩，打成持久戰，打成以色列、猶太人和阿拉伯人、伊斯蘭教的大範圍戰爭，美國必會自顧不暇，想不「棄烏」都難，一是美國力有不逮，二是盟友離心，三是俄羅斯那時的大反攻烏克蘭不可能招架。大勢已去，美國比誰都跑得快，甩包袱比誰都疾。

至於對華博弈戰線，拜登政府正在施暫且抽身、與華緩和、日後捲土重來之策略。然而，為了撐住面子和為了不讓印太地區的「盟友」擔心失望，山姆大叔還要搞些動作，還要對中國這個「要制裁」、那個「要封鎖」，還要在印太地區展現自己的存在和威懾力。

美國國防部日前指控中國軍機，從前年秋季至今攔截美國軍機逾180次，連同盟友軍機接近300次。美國聲稱盟友和夥伴歡迎美國軍事存在，給盟友猛餵定心丸。