政情：擬立法強制舉報虐兒 鄧家彪籲業界多表意見

盼條例形成更清晰指引

立法會正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，相關草案委員會主席鄧家彪尋日話，政府發信邀請社福界、教育界同醫療衞生界嘅團體及相關人士，由尋日起至12月19日，提交業界嘅疑問同相關個案案例，期望將有關條例形成有高度參考性嘅指引，畀專業人士有能力遵從。佢又話政府稍後會成立專業顧問團，喺法例通過後嘅18個月發揮協調作用，令社署嘅指引更清晰同容易落地。