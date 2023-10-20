政情：擬立法強制舉報虐兒 鄧家彪籲業界多表意見
近年虐兒事件頻生，政府建議立法強制舉報虐待兒童，規定25個行業嘅專業人士，當知道兒童受到虐待，有法律責任作出舉報，但社福界憂慮誤墮法網。
盼條例形成更清晰指引
立法會正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，相關草案委員會主席鄧家彪尋日話，政府發信邀請社福界、教育界同醫療衞生界嘅團體及相關人士，由尋日起至12月19日，提交業界嘅疑問同相關個案案例，期望將有關條例形成有高度參考性嘅指引，畀專業人士有能力遵從。佢又話政府稍後會成立專業顧問團，喺法例通過後嘅18個月發揮協調作用，令社署嘅指引更清晰同容易落地。
佢又話政府同立法會採取平行諮詢模式，足證對《條例》嘅重視，呼籲相關團體同人士，將業界嘅建議，包括對虐待嘅定義、實際風險同合理辯解等向政府反映，令法案能更立體地審議，喺日後執行時更順暢，社會亦可有更強嘅共識。
其實草案委員會喺上月開過一次聽證會，畀社福機構表達意見，佢話下個月亦會舉行另外兩場聽證會，畀教育同醫療衞生界反映意見。
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