政情：諗起徐小鳳《順流逆流》 龍漢標議廳晒歌喉

寄語當局順民意 快將辣招送堆填 立法會尋日通過由議員尚海龍所提出、有關本港創新科技發展嘅議員議案。會上多名議員都關注創科人才問題，要求當局應盡快「撤辣」，以此吸引人才，同時要從教育着手，從小培育學生創科能力。期間地產及建造界議員龍漢標更即席高歌，要當局將辣招送入歷史堆填區。

喺前日嘅立法會大會上，作為復會後首個議員議案，議員尚海龍喺議事廳突敲鑼慶祝，遭主席梁君彥警告。不過，龍漢標就竟受此「啟發」，喺議事廳高歌。龍形容自己唔係創科人，本不打算發言，打算靜靜咁坐喺度，聽吓各位同事嘅真知灼見，但聽到尚海龍嘅開鑼發言後，就覺得好感動，大意係希望當局能夠撤辣，吸引來港人才就業、創業及融入香港。

佢話聽到呢度，個腦不期然浮現咗徐小鳳嘅倩影，演繹首本名曲《順流逆流》，隨即佢就高歌「幾多艱苦當天我默默接受，幾多辛酸也未放手。故意挑剔今天我不在乎，只跟心中意願去走」，唱完又好謙虛咁話自己唔係「立會好聲音」嘅材料咁話，引起哄堂大笑。

佢提到自己一年前製作動畫短片「標哥話你知」，解釋撤辣原因時，有種孤身走我路嘅感覺，但時至今日，撤辣已成為社會及議事堂嘅主流意見，呼籲當局唔好再猶豫，要做應當嘅決定，順應民意，立即將辣招送入歷史嘅堆填區。

葛珮帆倡創科教育獨立成科 議員葛珮帆則提到，政府雖有措施吸引外來人才，但嫌不足，認為應鼓勵佢哋置業，有關辣招亦應該撤銷，更重要嘅係培養本地人才，因此中小學創科教育應該獨立成科，從小培養創科興趣及能力，同時改革大學收生要求，讓學生從小接觸創科。

同樣認為要從教育着手，仲有本身係大學副校長嘅議員劉智鵬。佢認為，本港小學至高中整個學制基本上係為咗學生升學而服務，無論老師、學生還是家長，大部分心思都係放在應試教學當中，到最後進入大學嘅學生，其創新能力與其他地區學生相比略顯不足，故建議中小學學制內盡量提供創新空間，令學科設計不單止為考試攞分數入大學。

而面對人口下降嘅趨勢，大學可考慮不再只睇成績收生，可將創新、創意列為進入大學嘅基準，又指內地學生會希望成為科學家，但本地最優秀嘅學生都係選擇成為醫生。

葛珮帆