逆線對撼小巴 77歲女司機傷

【本報訊】觀塘及沙田在半小時內發生兩宗車禍。昨日上午約11時，一輛私家車駛至觀塘麗港城對開的麗翠徑，期間在左轉入茜發道時懷疑失控，車輛高速連衝兩條行車線後，撞向安全島及掃毀路牌，繼而越過對面的兩條行車線，迎頭猛撼一輛正在停車上落客、開往茶果嶺的23B號線專線小巴。

意外中兩車車頭俱嚴重毀爛，其中私家車右車尾損毀，車廂安全氣袋彈出，司機一度被困車內。消防接報趕至，迅速救出姓林（77歲）私家車女司機，她報稱胸口痛楚；69歲小巴司機及兩女一男乘客（39至80歲）分別胸口、頸部受傷及報稱頭暈。救護員替傷者敷治包紮後，全部人清醒由救護車送院治理。

沙田貨Van掃欄翻側 另不足半小時後，一輛客貨車沿快線駛至沙田獅子山隧道沙田入口時，懷疑失控掃毀路旁鐵欄後向右翻側，隧道管理公司職員見狀，隨即報案求助及協助司機離開車廂。司機接受救護員檢查後，表示並無大礙並拒絕送院。至於兩宗意外的原因及經過，則有待執法部門作進一步調查。