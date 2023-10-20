承包商涉聘黑工 供偽證一條龍

HKTV mall職員揭發報案 共14人落網 將軍澳工業邨HKTV mall有職員於前日報案，懷疑廠房內有一男一女員工使用偽造身份證明文件。執法人員經調查後拘捕他們，並向入境處通報。至昨日，跨部門人員掃蕩相關廠房再拘12人，兩日行動共檢獲13張偽造香港身份證。被捕者從事包裝工作，來自同一承包商，入境處懷疑案件涉及團夥式使用偽證的黑工集團，將循「一條龍」犯罪方向跟進及追查偽證來源。另跨部門人員於前日在新界南區反黑工共拘37人，當中兩人被揭發是通緝人士。

執法部門於本周三接獲將軍澳工業邨HKTV mall職員報案，指保安人員替一男一女外判員工進行登記時，懷疑他們使用偽造的香港身份證。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「偽造香港身份證明文件」、「違反逗留條件」及「逾期居留」，拘捕該兩名男女，同時向入境處通報有關情況。至昨日，執法部門聯同入境處人員再到相關廠房掃蕩，並且拘捕12人。兩日行動中，有6男8女共14名黑工被捕，他們俱從事包裝工作，同時檢獲13張偽造的香港身份證。

入境處人員指出，由於被捕人士來自同一承包商，因此懷疑案件涉及團夥式使用偽造香港身份證的黑工集團。入境處將循聘用非法勞工、以及提供偽造香港身份證等「一條龍」犯罪方向跟進案件，並會進一步追查偽造香港身份證的來源，強調案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

新界南反黑工拘37人 HKTV mall母公司香港科技探索有限公司表示，事發於本周三，集團位於將軍澳之總部，門口保安人員為外判工人進行登記時，行政部員工發現其身份證質感粗糙，懷疑有人使用偽造香港身份證，遂立即向管理層報告，揭發外判公司使用非法勞工。集團遂於下午3時22分主動報案，隨後執法人員到場並帶走相關人士，而集團之負責同事亦隨同向執法部門提供資料。集團會繼續跟進事件及搜集證據，並即時終止與有關外判商的合作。

此外，新界南總區執法部門聯同入境處，於本周三採取代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，行動中共拘捕37名男女，當中包括5名本地男子、14名內地男子、17名內地女子及一名巴基斯坦籍男子，年齡介乎25至64歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」。其中一名內地男子曾作出反抗，他同時涉嫌「襲警」被捕。被捕人士中，其中兩名本地男子是被通緝人士。據悉，其中一人涉3宗罪被通緝，包括兩宗詐騙及一宗洗黑錢。部分被捕人士將轉交入境處跟進。