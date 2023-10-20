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街頭非禮女子 淫狼落網
【本報訊】本周三晚上9時許，執法部門接獲一名25歲女子報案，指她早前在深水埗西邨路，懷疑遭一名男子非禮。
執法人員接報到達現場，經過初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓梁（40歲）男子，並把他帶走扣留調查。
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