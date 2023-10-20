追截絆倒連板車墮海 送貨工溺斃

【本報訊】昨日中午約12時，一名姓陳（65歲）送貨男工，在尖沙咀梳士巴利道近海運大廈的卸貨區工作期間，懷疑意外失足墮海，在場工人目睹，遂慌忙報案求助。救援船隻接報趕至搜救，未幾把事主救起，他當時已昏迷且面無血色，即使送院途中救護員一直使用自動心外壓機替其急救，惟其狀況仍沒有起色，至下午1時26分被證實不治。執法部門正就事故原因及經過展開調查，事主死因則有待驗屍後確定。

運送期間落斜失控 據悉，死者是物流公司的送貨工人，昨日與同事抵達海運大廈收貨並運送至另一地點。事發時，事主落車從海運大廈商場內，把貨物運送至停泊卸貨區的貨車。其後，事主把貨物搬至一輛板車，惟運送期間經過一段斜路，板車卻突然失控且貨物四散，事主追截時卻遭地上貨物絆倒倒臥板車，最終連人帶車飛墮海中。在貨車上的同事從倒後鏡目睹經過，遂報案求助。

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，該處已即時派員到意外現場展開調查。人員已向有關僱主發出了警告，並敦促他們必須遵守有關職業安全及健康法例和採取適當的預防措施，確保工人的工作安全。處方正進行調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。