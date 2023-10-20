貨車清關揭古怪 藏800走私大閘蟹

破螞蟻搬家17宗 個半月檢7800隻 秋風起，蟹膏肥，農曆9月又到食大閘蟹旺季，亦是走私分子偷運圖利的活躍期。海關及食環署自上月起採取針對性打擊行動，前日再在深圳灣管制站截獲一輛可疑貨車，檢獲逾800隻無衞生證明的懷疑走私大閘蟹，拘捕涉事司機。據了解，自疫後通關恢復正常後，私梟主要使用掛兩地車牌的私家車「螞蟻搬家」，上述行動開始至今，兩部門已經連破17宗走私大閘蟹案，宗數較去年增加近一倍，總共起出近1,400公斤「蟹貨」。

為了加強堵截非法進口大閘蟹，海關聯同食環署食安中心，自今年9月1日起在各海陸空口岸展開為期3個月的聯合行動。其中在前日，海關深圳灣貨物組人員透過風險管理及情報分析，截查一輛報稱載有跨境電商貨物、包括食品的入境貨車，關員透過X光影像見到車斗內的貨物分布不均勻，認為事有蹊蹺，經進一步檢查後，最終於車內檢獲6箱、合共826隻懷疑內地走私大閘蟹，估計市值約4.9萬元，當場拘捕一名52歲男司機。

同類案件較去年倍增 調查顯示，涉案大閘蟹均無附上由出口地當局簽發的衞生證明書，懷疑違反《食物安全條例》，案件已轉交由食環署接手調查。截至前日，海關總共轉介35宗案件予食安中心跟進，其中17宗案件均缺乏相關衞生證明書，涉及約7,800隻大閘蟹，共重約1,400公斤。

根據海關觀察，今年的走私大閘蟹主要從入境私家車截獲，有別於去年以貨車為主的情況。目前為止，走私大閘蟹案的數字較去年多一倍，惟各宗案件的檢獲量則相對較小。海關有理由相信，內地恢復正常通關後，不法分子改為利用跨境私家車作為走私工具，企圖以「螞蟻搬家」的形式，將大閘蟹偷運到香港。而調查人員亦指出，一般市民如果買蟹自用，海關仍會根據當時情況，包括當事人背景及所作出的解釋，判斷是否屬合理自用數量。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，最高可罰款200萬元及監禁7年。另外，業界人士必須注意，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解，在未有登記的情況下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可罰款5萬元及監禁6個月。海關再次提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好、領有食環署簽發介貝類水產動物售賣許可證或相關書面准許的商戶。海關及食安中心會繼續保持緊密情報交流及合作，並採取聯合行動以打擊非法進口食品活動。