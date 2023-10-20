明年推5套特別郵票 主題包括龍年古蹟

【本報訊】明年是甲辰龍年，香港郵政昨公布於明年1月至6月期間，發行5套特別郵票，包括明年初推出龍年生肖郵票，當中更有首次發行的雷射剪紙郵票小型張。而明年中則推「法定古蹟」系列郵票，讓市民認識香港歷史建築。市民可即日起到香港郵政網站預購。

首發行雷射剪紙小型張 香港郵政表示，在12生肖中，龍是神獸，象徵尊貴和力量，在民間寓意吉祥好運。

一套4枚郵票及郵票小型張展示了形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的歡騰氣氛；而嵌有一枚50元郵票的郵票小型張更是香港郵政首次發行的雷射剪紙郵票小型張，郵票中的剪紙圖案以雷射技術切割，刻畫出細緻的龍剪影。

此外，亦同步發行「十二生肖金銀郵票小型張——瑞兔飛龍」及「十二生肖金銀郵票小型張——完全珍藏版」。香港郵政自2013年起發行第二輯十二生肖金銀郵票小型張，由當年的「飛龍靈蛇」至2024年的「瑞兔飛龍」合共12套，合成一個完整循環。

明年發行的其餘4套特別郵票主題，分別有「香港法定古蹟II」一套6枚特別郵票、「廉潔香港」一套6枚特別郵票以及一款郵票小型張、「長洲太平清醮」特別郵票，以及「香港館藏選粹中外茶具選粹」一套6枚郵票及兩張郵票小型張。