議員指中小企受監管刁難 玩殘股市

林新強

【本報訊】近年本港股票市場疲弱，港交所更跌出全球前5大證券交易所行列。立法會昨日通過要求檢討中小企業證券市場制度的議員議案。會上多名議員認為本港股票市場「一潭死水」，而監管機構卻「大雞唔食細米」，經常刁難申請上市的中小企，更提出「無厘頭」問題，例如「為何不去新加坡上市？」令企業不敢來港申請上市，直言香港股市「唔擺得好耐」。

事實上，成功申請上市的公司數目與集資額出現大跌，主板數字則從2020年共有146間公司上市，2021年下跌三分之一，剩91間。今年上半年只有33家公司成功上市，與去年下半年相比，少了一半，8月份數字更跌至零。

改上市規則 不再市場主導 法律界議員林新強狠批港交所亂改上市規則，令「IPO市場由港交所主導，不再由市場主導」，不少在疫情中掙扎求存的中小企更難上市集資。他又指有前線人員反映，即便中小企滿足上市條件，證監會和港交所會輪流提出大量「無厘頭」問題，包括「為何預期會賺錢？」、「為何不去新加坡上市？」使企業不敢來港申請上市。他又認為目前創業板已成「香港之恥」，內地已沒有企業敢申請創業板，要求港府全面檢討上市制度。

會計界議員黃俊碩引述業界人士指「近年幫客喺香港搞上市嘅難度，仲難過張家朗拎奧運金牌」，為減少問題更會「勸」客戶「唔好喺香港上市，直接叫佢哋去其他地方」。他形容「香港股市就好似一個創傷休克的傷者一樣，真係唔擺得好耐」，要求政府扶持中小企業上市，而港交所每年要維持一定數目的中小企上市。

財經事務及庫務局副局長陳浩廉回應指當局了解到中小企上市難，以及市場對創業板的興趣減少，重申政府對問題十分重視，亦已與港交所商討改革安排。