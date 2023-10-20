涉虛構交易1.9億 兩上市公司 3人被捕

查唱高散貨 證監廉署會財局搜16處所 證券及期貨事務監察委員會、廉政公署與會計及財務匯報局首次採取三方聯合行動，涉及兩間香港上市公司，涉嫌虛構企業交易總值1.93億元。行動中，3部門搜查共16個處所，其中廉署拘捕3人，包括一名上市公司執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用文件意圖欺騙其主事人的罪行。證監會與廉署早前在一項打擊涉嫌「唱高散貨」集團的聯合行動中，發現有關懷疑虛構交易。

調查發現，兩間在香港聯合交易所有限公司上市的公司，其管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩公司曾與多間香港及中國內地的公司進行多項企業交易，致該兩間公司的收益被誇大8,390萬元，以及虛報資產總值1.092億元。

或致業績年報現誤導資料 上述誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的中期業績及/或年報披露了虛假或具誤導性的資料。

證監會、廉署與會財局採取這次聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。由於調查仍在進行，證監會、廉署與會財局現階段均不會作進一步評論。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，上市公司董事受託就真實準確的財務披露作出規管，這是本港資本市場的基石。副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春表示，廉署會繼續與證監會及會財局等金融監管機構緊密合作，打擊涉及上市公司的貪污罪行、非法活動及失當行為。

至於會財局署任行政總裁賴翠碧則表示，聯合行動充分顯示會財局竭盡所能，以確保香港財務匯報以及審計質素和公信力的決心。在內地與本港的金融市場唇齒相依之下，兩地的監管機構透過加強跨境合作，從而達致更有效監管。