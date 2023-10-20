醫健：職場健康：打邊爐要小心 安全使用手提卡式石油氣爐

食肆或家庭使用卡式石油氣爐來「打邊爐」，或製作「羊腩煲」和「盆菜宴」等菜式十分普遍。早前有食肆發生便攜式卡式石油氣爐爆炸意外，引起業界和大眾關注使用此類產品的安全性。食肆負責人和市民大眾在購買和使用相關產品時，必須注意安全，避免發生意外和危害健康。

根據《氣體安全條例》，所有住宅式氣體用具（包括手提卡式石油氣爐）都必須先向氣體安全監督（即機電工程署署長）申請並獲得書面批准。已獲批准的住宅式氣體用具均附有「GU」標誌，以資識別，所以市民及食肆應選購附有「GU」標誌的手提卡式石油氣爐，以策安全。

在使用卡式石油氣爐時：

•應先閱讀及了解爐具生產商所提供的使用說明書；

•確保有足夠的通風及遠離其他易燃物品，例如：報紙、殺蟲劑、噴霧罐及打火機等物件，以免構成火災或爆炸的危險；

•使用原廠爐具生產商供應的爐具配件，切勿在爐具與器皿之間附加非原廠爐具生產商供應的裝置，例如：節能環、錫紙覆蓋物及爐架等，避免可能引致爐火不正常燃燒而產生意外；

•留意煮食器皿不可過大，以免熱量由器皿傳到石油氣瓶上，導致過熱或爆炸；及

•避免接近其他熱源，並不應平排使用 兩個卡式石油氣爐。

職業安全健康局

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