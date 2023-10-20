醫健：職場健康：打邊爐要小心 安全使用手提卡式石油氣爐
食肆或家庭使用卡式石油氣爐來「打邊爐」，或製作「羊腩煲」和「盆菜宴」等菜式十分普遍。早前有食肆發生便攜式卡式石油氣爐爆炸意外，引起業界和大眾關注使用此類產品的安全性。食肆負責人和市民大眾在購買和使用相關產品時，必須注意安全，避免發生意外和危害健康。
根據《氣體安全條例》，所有住宅式氣體用具（包括手提卡式石油氣爐）都必須先向氣體安全監督（即機電工程署署長）申請並獲得書面批准。已獲批准的住宅式氣體用具均附有「GU」標誌，以資識別，所以市民及食肆應選購附有「GU」標誌的手提卡式石油氣爐，以策安全。
在使用卡式石油氣爐時：
•應先閱讀及了解爐具生產商所提供的使用說明書；
•確保有足夠的通風及遠離其他易燃物品，例如：報紙、殺蟲劑、噴霧罐及打火機等物件，以免構成火災或爆炸的危險；
•使用原廠爐具生產商供應的爐具配件，切勿在爐具與器皿之間附加非原廠爐具生產商供應的裝置，例如：節能環、錫紙覆蓋物及爐架等，避免可能引致爐火不正常燃燒而產生意外；
•留意煮食器皿不可過大，以免熱量由器皿傳到石油氣瓶上，導致過熱或爆炸；及
•避免接近其他熱源，並不應平排使用 兩個卡式石油氣爐。
任何時候，如懷疑或發現爐具有損壞，須立即停用及安排由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工檢查或維修。有關安全使用便攜式卡式石油氣爐，可參考機電工程署的《安全使用氣體用具（火鍋篇）》。https://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_284/gas_gen_hot.pdf
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231020-1020_00176_225/醫健：職場健康：打邊爐要小心-安全使用手提卡式石油氣爐
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