中大揭腸道微生態 影響新冠疫苗

【本報訊】新冠疫苗的效力會隨時間下降，加上新變種病毒不斷湧現，為提升抗疫能力，有機會需要定期接種加強劑。中文大學醫學院最新研究發現，某些特有的腸道細菌和代謝物，會影響接種疫苗後免疫反應的持久性，研究結果已在權威科學期刊《信號轉導與靶向治療》（Signal Transduction and Targeted Therapy）上發表。

研究團隊對161名接種了兩劑新冠疫苗人士進行了一項縱向研究，在接種疫苗前、接種疫苗後的1個月及6個月，收集接種人士的糞便和血液樣本，分析中和抗體滴定濃度隨時間變化與腸道微生態和代謝物成分的關係，發現某些腸道微生物，包括青春雙歧桿菌及其相關的代謝物，可影響疫苗誘導的體內免疫記憶之持久性。研究亦發現，腸道中青春雙歧桿菌及其代謝物水平較低的人士，在接種mRNA新冠疫苗後的免疫記憶時間較短。