港大證野鳥群 加快傳播禽流感

【本報訊】禽流感H5N1自2021年起再次肆虐全球，香港大學醫學院公共衞生學院最新研究發現，禽流感持續存在於野生鳥類群體中，正推動新病毒株的進化和傳播。團體強調，改善流感病毒控制策略的需要，以減低未來的流行病爆發。此研究已發表於國際權威期刊《自然》。

是次研究利用2005年至2022年間聯合國糧食和農業組織，以及世界動物衞生組織的流行病學數據，並分析超過1萬個完整的病毒基因組，揭露高致病性禽流感H5爆發的起源和趨勢。

增加基因重組演化可能 研究指，2016年至2017年反覆出現的顯著疫情中，基因組分析顯示病毒譜系起源於亞洲。而2020年至2022年間從非洲和歐洲鳥類種群中識別出的兩種新H5病毒顯示，H5爆發中心已從亞洲轉移至其他陸洲。病毒株傳播期間，通過與低致病性病毒變種的基因重組而演化。

此外，研究使用先進的系統動力學方法，分析H5病毒的基因變化，揭示野生鳥類群正在加劇病毒傳播，並擴大地理和宿主範圍，加快傳播速度，且增加基因重組演化的可能性。

團隊認為，今次研究有助了解全球鳥類群組對H5N1病毒傳播的重要性，同時需要持續執行有效控制禽流感病的策略。研究結果重申各級流感大流行防範工作的必要性。