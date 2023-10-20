蕭定一傳欠債7億 七人車被淋紅油

蕭若元之子旗下公司早前清盤 其兒放學時間遇伏 欠債惹禍，近年屢傳財困的蕭若元之子蕭定一，其家族持有的一輛七人車前日(18日)停泊在深水埗一間學校校門前，突遭兩名黑衣男淋紅油，更波及停泊在旁的兩輛私家車。黑衣男得手後向大埔公路方向逃去無蹤，外籍男司機報案，執法部門正翻查天眼追查疑犯下落。消息稱，蕭定一疑因欠債7億多元遭追數，有人趁他安排司機接兒子放學時行兇。

現場為郝德傑道6號保良局蔡繼有學校門外，一名50歲外籍男子於昨午3時44分報案，指他將一輛七人車停泊在上址等候期間，被兩個身穿黑色外套、黑色褲的男子淋紅油，紅油波及停泊在旁的兩輛私家車。兩人其後向大埔公路方向逃去，現場遺下兩個盛紅油的藍色膠桶。不少學生及接子女放學的家長目擊事件，均議論紛紛。

禍及兩無辜車輛 七人車當時泊在一輛保母車後面，車頭、車頂及擋風玻璃均被染紅，在旁的兩輛私家車亦被紅油濺中。有司機落車視察車輛「慘況」，並拍照存檔。執法部門到場調查後，將案件列作刑事毀壞案處理，正翻查閉路電視作進一步調查。據了解，被淋紅油的七人車由一間公司持有，該公司董事為蕭若元胞妹蕭若虹。消息指，蕭定一疑因欠債7億多元遭追數，債主得知其兒子就讀的學校，在司機接放學時落手。

翻查資料，蕭定一近年多次捲入財務糾紛，由他任主席、前稱hmv數碼中國集團的中國創意數碼娛樂有限公司，今年2月被一間公司入稟追討一筆3,260萬元的欠款以及相關利息至少逾390萬元，法庭裁定原告勝訴，蕭定一被頒令支付上述欠款。

該公司早前被一間債權公司入稟高院作清盤呈請，案件於今年5月在高等法院處理，中國創意數碼娛樂就債務重組方案要求押後。不過，法官認為重組方案不獲主要債權人公司支持，不應因此押後，頒令中國創意數碼娛樂清盤。蕭定一本人亦多番被債主入稟申請破產。應因此押後，頒令中國創意數碼娛樂清盤。