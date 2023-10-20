10月20日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月20日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
區選再收64份提名表格
【本報訊】2023年區議會一般選舉的18個地區委員會界別和44個區議會地方選區的選舉主任，昨日共接獲64份提名表格。當中包括46份地區委員會界別提名以及18份區議會地方選區提名。
區議會選舉提名期於本月17日開始，至本月30日結束，至今共接獲179份提名表格。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231020-1020_00176_209/區選再收64份提名表格
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc