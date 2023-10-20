仍有11.4萬人無工開 較上期增加約1900人

【本報訊】政府統計處昨日公布最新失業及就業不足統計數字，今年7月至9月經季節性調整的失業率為2.8%，與6月至8月的數字相同，兩段期間的就業不足率亦保持不變，維持在1.0%水平；不過同期仍有11.4萬人無工開，增加約1,900人。

最新失業率維持2.8% 統計處表示，期內各行業未經季節性調整的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由6至8月的371.45萬人，升至7至9月的372.03萬人，增加約5,800人；總勞動人口則由382.66萬人升至383.43萬人，增加約7,700人。

至於不經季節性調整的失業人數，則由6至8月的11.21萬人上升至7至9月的11.4萬人，增加約1,900人。此外，同期的就業不足人數則由3.89萬人下跌至3.79萬人，減少約1,000人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年7至9月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個3個月期間比較大多只有輕微變動。展望將來，與消費和旅遊相關活動的持續增長，將會繼續支持勞工市場。