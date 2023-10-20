煥然懿居第三座 暫錄超額申請13倍

【本報訊】市建局上月起就「首置盤」煥然懿居第三座，展開為期約3個星期的申請程序，及至前日截止接受申請；局方表示，截至當晚7時，收到3,659份申請，當中3,586份經由網上提交。而是次項目提供260個單位，超額申請約13倍，情況遠遜當年推出第一、二座時超額45倍。有議員認為，社會看淡樓市下，相信今次入表申請者對住屋屬「剛性需求」，形容有10多倍超額申請已較預期好。

市建局透露，申請個案有約67%屬於一人申請，另外約33%為家庭申請， 一人申請者的競爭相對激烈。資料顯示，煥然懿居第三座提供260戶，實用面積303至600方呎，一房佔125伙，兩房和3房戶則共有135伙，市建局限制一人申請只可認購1房戶，家庭申請者則可購買任何單位，意味即使全部一房單位只由一人申請者購買，仍然約20人爭一伙單位。若以整體計算，則超額約13.1倍，約14人爭一伙。

「有10多倍已比預期好」 至於該項目設於長沙灣的售樓處和示範單位，市建局表示，累計有逾3,240名市民到訪；最終收到的申請表數目有待點算郵寄（以郵戳日期為準）和親身遞交的申請表後核實；該局預計今年11月底進行攪珠，明年3月開始揀樓，2026年11月入伙。

根據資料顯示，上一期煥然懿居，即在2019年推出的一、二座，一共收到逾兩萬份申請，超額逾45倍；翌年的43伙貨尾更誇張，錄得超過4,906份申請，超額113倍。議員梁文廣認為，社會看淡樓市下，相信今次入表申請者對住屋有「剛性需求」，形容有10多倍超額申請已比預期好。