樓價貴上車難 倡儲錢換地花

【本報訊】本港房屋問題嚴重。有議員近日進行問卷調查，發現有近六成的人均居住面積低於標準，超過四成人直言對居住環境感到不滿，有逾八成受訪者支持政府興建更多資助自置房屋，以協助中低收入家庭置業。議員林筱魯指租金持續上升，短暫下調的樓價仍遠超一般市民的負擔能力，建議政府推出「儲錢換地花」，並透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中、低收入階層及青年人，有可進可退並可預期的置業上流機會。

市民普遍盼增建資助自置屋 是次調查共訪問508人，發現超過五成受訪者表示有申請公屋，以及輪候時間超過5年，更有近四成居住在不適切居所，有六成人的居住面積甚至低於房署規定人均標準，即76平方呎。有超過四成人直言對居住環境感到不滿，當中約七成青年受訪者表示住屋問題影響他們的婚姻規劃，以及工作規劃，有近五成則認為影響生育規劃。研究亦發現有近六成受訪者的租金或供樓佔入息超過30%以上，相關負擔高於國際水平，而逾八成受訪者支持政府興建更多資助自置房屋，以協助中低收入家庭置業。

林筱魯指出租金持續上升，過去不少人儲蓄的數字遠遠追不上樓價升幅，過往10年即使有樓市「辣招」，樓價升幅都達五成，不少人都覺得儲蓄無法買樓。林認為任憑房價崩盤對經濟代價巨大，因此政府應積極考慮推出「儲錢換地花」，透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中、低收入階層及青年人，有可預期的置業上流機會，又相信目前房屋供應充足，亦已減少不必要的冗長程序，當局應重新檢視中、長期的出租公屋及資助出售房屋比例、公營及私營房屋的土地供應比例。