臨約留空日期 恐掀法律爭拗

【本報訊】近日有地產代理公司要求物業買賣雙方簽署一份買賣協議備忘錄，涉及若政府在施政報告未有宣布放寬住宅物業需求管理措施時，買賣雙方可取消交易。地產代理監管局認為做法容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，擔心業界倣效。

地監局行政總裁韓婉萍昨日出席電台節目時表示，當局曾於2013年發出通告，表明地產代理不應要求客人簽署一些文件以及在重要位置留空，而臨約日期屬於重要條款，做法違反指引。

對於涉及施政報告條款的買賣協議備忘錄，韓指出，文件是否合法屬複雜問題，但不論是否合法都不應違規，而若政府不減辣或減辣幅度不及預期，買家亦會擔心備忘錄仍否有效，或引起爭拗。

韓婉萍又稱，作為監管機構及督導者，監管局並非法律權威，但提醒相關做法或會引伸多樣問題。

地監局日前已就相關做法發聲明表示關注，並提醒物業買賣雙方，簽署任何協議文件前必須取得獨立法律意見，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款，可能涉瞞稅及其他法律責任。

地產商：相關備忘錄無違法 有提供相關備忘錄的中原地產回應稱，公司在預備有關備忘錄前，已諮詢法律意見，對於監管局表示關注，公司再次徵詢大律師意見，認為相關備忘錄並沒有觸犯任何法律。