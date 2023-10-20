團體促釐清虐兒定義防誤報

【本報訊】政府現正就《強制舉報虐待兒童條例草案》進行立法工作，草案引起社會不同持份者討論，關注學童發展權利聯席指出，政府應該釐清準則和定義，並從根源解決問題，及早識別及介入高危家庭。至於基層兒童在疫情後復常欠缺資源下，面對沉重學習壓力，出現不同程度的學習和情緒等問題。

關注學童發展權利聯席指出，草案相對缺乏由兒童視角出發的討論，兒童的意見應與其他持份者的意見一樣同受重視，並納入政策考慮之中。聯席提出三大建議，包括釐清準則和定義，釋除公眾疑慮，在條例草案正式推行前，政府應提供更多案例供各界參考，讓專業人士能清楚地判斷哪種情況需要直接舉報，避免過早舉報及減少誤報；其二是完善舉報流程和指引，先開個案較理想，為避免誤報及濫報情況出現，政府應制訂清晰的舉報流程，並增設舉報前跟進措施；其三是增加配套措施，從根源解決問題，條例草案着眼於虐兒發生後的舉報措施，但未能從根源上減少虐兒的發生。

倡設基層童「學習券」幫補 另外，聯席指政府推出《共創明TEEN》計劃作為精準扶貧的措施，但計劃為期只有一年，而且活動名額嚴重不足，計劃亦要求學員與友師的互動環節有最少5節，但不少友師因事務繁忙難以出席，導致無法達成相關要求，擔心因此「不達標」而無法得到計劃的資助。團體建議，政府應該為基層兒童提供「學習券」、增加地區青少年發展資助計劃的金額和名額，以及增加支援SEN學童的措施等。