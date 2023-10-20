谷生育擬擲銀彈 向新生嬰派兩萬

父或母須為永久居民 質疑幫助有限 近年社會紛爭及經濟不景衝擊港人信心，致出生率持續偏低，去年更創下63年新低，加上日益加劇的移民潮，令本港面臨人口減少、人才流失危機。消息指，下周公布的新一份施政報告會聚焦刺激生育、協助託兒。當中，派錢催谷生育的研究方向是向合資格嬰兒派發兩萬元。由於明年適逢龍年，當局期望措施可扭轉本港出生率一直下降的劣勢。據知，相關政策會要求嬰兒父母其中一方是香港永久居民，受惠的嬰兒必須在港出生。立法會議員及市民對派錢谷生育措施反應各異，有指有鼓勵作用，但亦有市民質疑兩萬元只是噱頭，對育嬰沒有經濟幫助。

翻查本地出生率，去年只有約3.25萬名嬰兒出生，創1960年以來新低，而本港亦因樓價貴、育兒成本高而一直高踞低生育率的地區榜。消息指，今屆政府傾向大膽派錢鼓勵夫婦生育，據了解，當局研究向每名初生嬰兒派發5位數字的「迎生錢」，有指為兩萬元，有關措施並非恒常政策，料會推行數年以提供一定生育誘因。

BB須在港出生 領養不合資格 有關方案擬規定，父母其中一方是香港永久居民，嬰兒必須在港出生。不過，領養嬰兒並不合資格，而負責發出世紙的入境處會核實有關人士資格。

另外，政府也會增強支援在職家庭育兒，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，又將目前「社區保母」服務獎勵金每小時25元，提高至更高水平以吸引更多人加入，令幼童母親更有空間投入勞動市場。

兩孩之母 容海恩：津貼具吸引力 派錢兩萬元能否鼓勵生育呢？本身為兩孩之母的議員容海恩認為，做法是「好的紓緩」，因為新生嬰兒家庭的開支大，奶粉、陪月全部都需要錢，對一般家庭而言難以負擔，希望措施有助鼓勵市民生育。被問及會否擔心措施只能吸引基層生育，她相信津貼不論對基層或中產都有吸引力，又認為若日後可以視乎需要再增加金額，因為目前有意生育的市民不多，再加碼對財政狀況不會有大壓力。

不過，世界各地鼓勵生育政策（詳見表），大多針對兒童數目而每月發放津貼，以持續方式協助父母養育孩子，而非一次性津貼。當中比較有趣的是，俄羅斯的母親若誕下10個或以上子女，會獲得一筆相當於12.8萬港元的獎金，以及獲得「英雄母親」榮譽頭銜。

容海恩 世界各地鼓勵生育政策