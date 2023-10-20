遲簽公僕聲明被強制退休 稅局前職員申覆核遭駁回

【本報訊】政府於前年起要求全體公務員聲明效忠香港特區，一名在稅務局工作超過25年的「公僕」，稱因向當局查問簽署聲明的必要，以及如何界定違反聲明內容，結果被着令提早退休，即使他最後按指示簽署，仍無補於事。該「公僕」早前入稟高院申請許可進行司法覆核，指局方決定不合理，要求推翻。案件早前經開審後，高院法官高浩文昨頒下判詞駁回申請，指案件並無可爭拗的地方，下令申請人須支付訟費。法官強調在限期前呈交聲明的重要性，指申請人確是在限期過後呈交，且沒有任何合理辯解，當局決定亦非不合理。

本案申請人是王秋明，答辯人是公務員事務局局長。王自1996年6月開始在稅務局任職，2021年10月被強制退休，離職前擔任助理稅務主任。2021年1月，稅務局要求王簽署效忠聲明，他在2月25日向稅務局發信問及簽署聲明的必要性及違反聲明的定義。他於同年8月6日收到回覆，稱當局會將王的個案會轉介至答辯人，以考慮是否着令他提早退休。王於8月12日就事件作書面回應並呈交了簽署好的聲明，惟至同月30日，答辯人發信以公眾利益為由，着令他退休。

質疑聲明必要性 未申延期 法官於判詞開首表明，設限期的意思是須在指定時間前完成要求，並非可不斷延後限期。本案中，申請人知道須在限期前完成當局要求，他確沒有在限期前完成。申請人認為當局決定並不合理，申請人最終亦有簽署聲明。但法官指雙方並無共識可讓申請人延期呈交，申請人亦沒有作任何合理辯解，局方亦有給予充分時間讓他呈交，他亦清楚知道不呈交的後果可獲停止聘用。因此法官認為局方做法並非不合理。

法官亦不認同申請人指事件有任何程序不公的地方，局方並無責任就其行政決定給予任何理由。法官又認同局方指申請人行為會令局方對其失去信心。法官最終認為申請人理據並無可爭拗的地方，故駁回申請。案件編號：HCAL 1626/2021