6人參與油麻地暴動 11‧30判刑

【本報訊】2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，最終有213人被捕。其中15人同被控暴動罪，當中9人於早前已認罪及判刑，餘下6人則否認控罪。經審訊後，區院法官陳廣池昨裁定6人均暴動罪成，須還押至11月30日判刑。法官不接納6人的辯解指他們只是無辜途人錯誤被捕，並認為他們均有參與暴動並助大聲勢。法官又認為有辯方證人作供時疑刻意試圖誤導法庭，作出意圖妨礙司法公正行為，望可作出跟進。

6名否認控罪的被告依次是葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、温燿輝、黃俊輝及姚梓駿（21至30歲）。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。法官裁決指各被告須提出不同理據解釋他們到現場原因，並指執法人員誤把他們當成示威者拘捕。但法官並不接納他們辯解，並質疑如認為人員濫捕何以沒有即場投訴。法官最終裁定眾被告均有參與暴動並裁定罪成。

官疑證人圖誤導法庭 另外被告尹亦慷曾傳召其工作的居酒屋總廚作供力證部分案發時間尹仍在工作，並呈上當日工卡及糧單作證明。但陳官不相信該證人的證供，質疑工卡與糧單的真確性，認為有人刻意誤導法庭。案件編號：DCCC 843/2020