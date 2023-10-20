教大AI普及課程 促進教學生產力

【本報訊】人工智能愈趨普及，香港教育大學昨日宣布，開展第三階段人工智能素養課程，將計劃擴展至中小學教師、家長及中小企行政人員，讓他們能掌握運用人工智能（AI）生成工具的技巧，運用AI科技進行教學及提升工作效率。課程預計可惠及800多名教師、家長、中小企行政人員及高中學生。

60課時 概念延伸不同層面 有關課程由教大新成立的「人工智能及數碼能力教育中心」負責推動。課程為期10星期，共60小時，將涵蓋面授課堂、自主學習及小組研習及匯報等環節。除教授機器學習（Machine learning）、深度學習（Deep learning）等AI基本概念，並會教授參與者如何設計合適的問題指令、有效運用AI生成工具所提供的資訊進行教學工作及解決問題。參加者掌握基本概念及原理後，需要擬定一份項目工作計劃，將AI生成工具實踐至日常教學及工作層面，提升教學效果及生產力。

教大校長李子建指，教大一直鼓勵師生以負責任的態度善用新科技，新成立的「人工智能及數碼能力教育中心」可讓教大發揮所長，引領整個社會一同擁抱科技，迎接AI世代。教大「人工智能及數碼能力教育中心」總監江紹祥表示，AI生成工具能提升教學效能，亦可縮窄不同學習者的學習差異，促進個別化學習。教師、家長及學生應善用AI處理教學議題，培訓獨立思考。

教大於2023年8月成立「人工智能及數碼能力教育中心」，致力推廣AI及科技創新的應用，讓教育界、不同機構，以至各行各業的人士均能接觸相關知識和技能。中心亦會拓展有關領域的研究，推動科技創新。