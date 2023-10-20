膠碗杯體積較大 環團倡推動重用

【本報訊】《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》獲三讀通過，建議本地禁售即棄膠餐具，包括在餐飲處所向顧客提供，並管制即棄塑膠產品製造、銷售和供應。綠色和平項目主任譚穎琳表示，對政府立法管制即棄膠餐具感歡迎，市民和業界應已做好準備，但今次草案涉及餐具大多體積較細，建議政府推動重用體積較大的碗及杯等餐具。

譚昨日在電台節目指出，部分人已有自備餐具的習慣，加上紙或木製的即棄餐具亦成為膠餐具的替代品，實施後可減少棄置不少膠餐具。

借還咖啡杯計劃反應積極 她續指，綠色和平早前曾與逾30間咖啡店合作推出借還「咖啡杯」計劃，獲市民積極反應，社區逐漸形成新的使用選擇模式。至於明年4月起落實的都市固體廢物收費，與管制即棄膠餐具措施同月執行，會否擔心引起混亂，抑或間隔執行。她認為相比其他鄰近城市，香港的減廢政策已較遲推行，當局及業界亦討論多時，不應一拖再拖。

有關條例草案建議分兩個階段管制，第一階段禁止銷售和供應發泡膠及即棄膠餐具，即棄塑膠吸管、攪拌棒；而第二階段管制，所有即棄餐具全面走塑。