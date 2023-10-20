抗沙漠化 虎堅果奶面世 突破水源限制

國際環保博覽10‧26復辦 氣候變化為香港、全世界帶來極端天氣，官商民紛設法減少碳排放，緩和氣候變化。今屆「國際環保博覽」實體展將於下周四（26日）起一連4天在亞洲國際博覽館復辦，分9大專區展示環保科研成果。其中有初創將於沙漠種植、能緩解沙漠化的「虎堅果奶」，香滑、富蛋白質之餘，又可減少逾90%用水；另有鞋廠收集碎布、皮革，配以廢塑膠，製成再生皮革環保鞋。

淡白的奶帶着微微果仁香，與普通的豆奶、牛奶相似。不過，這款虎堅果燕麥奶用上內蒙古種植的「虎堅果」。研發產品的食品科技初創負責人陳家銘介紹，虎堅果是植物「油莎草」的塊莖，類似番薯、薯仔。植物能夠抵受乾旱的土壤中種植，較生產牛奶用少逾90%的水分，可緩解荒漠化，減少水土流失，改善耕地泥土。

碎布皮革廢膠打造安全鞋 陳又提到，其公司亦利用專利技術發酵，令燕麥奶於帶天然微甜，亦做到與牛奶一樣順滑，更富蛋白質、維他命B及E。而產品的售價與市面牛奶相若，亦有連鎖咖啡店選用，期望逐步讓大眾享受飲品時亦攜手保護環境。入場人士能夠即場試用及選購。

試飲環保飲品後，入場人士亦可試穿環保鞋。有半百年歷史的鞋廠在港首創再生皮革環保鞋，於內地收集碎布、碎皮革及廢塑膠，甚至蘋果渣，經漂染等工序，做出黑白兩色的安全鞋。負責人吳麗雯介紹，做一對普通鞋至少用上8,000公升的水，非常不環保，而該公司的安全鞋除了較慳水、省85%碳排放之餘，鞋底又能達到一定防油、防滑水平，獲大型酒店採購作工作鞋。

廚餘壓縮機 剩菜變肥料 吳麗雯續指，今年開始製造學生鞋，針對學生腳長得快，經常需換鞋，選用環保鞋能減少對大自然的損耗，家長亦能教育子女如何從細節愛護環境。不過，她承認，環保鞋的售價較一般貴約30%，期望與校服公司合作，大量訂購及製造，降低成本及售價。另有展商推迷你廚餘機，能壓縮90%廚餘大小，化成肥料。

「國際環保博覽」吸引近300家來自12個國家或地區的展商參與，設有9大專區，其中「綠色運輸」展區將展示氫能商用車、最新能10分鐘充滿電的電動車充電樁等。而環保署因應管制即棄塑膠餐具法例通過，特設「綠色餐具」展區，讓膠餐具替代品供應商推廣其產品。而實體展最後一天（29日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場。市民亦可以參與多個環保講座及「低碳盆景工作坊」等，親身體驗環保生活。