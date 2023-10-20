釘牌屬嚴厲懲罰 業界料已響警號

【本報訊】「精進建築工程」不獲屋宇署續牌，但屬同一控股公司、近年亦涉及致命工業意外的「精進建築有限公司」則不受影響。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，精進建築3名獲授權簽署人都被除名，「釘牌」對承建商而言是嚴厲的懲罰，相信業界已響起「必須做好安全保證」的警號，若未能確保安全，政府會介入。

蕭倩文昨日在電台節目表示，發展局釘牌的決定，是很嚴厲的懲罰，做法對業界響起警號，必須做好安全保證，如果做不到當局必須介入。至於另一間、屬同一控股的「精進建築有限公司」註冊今年4月屆滿，屋宇署正按機制處理續牌申請，蕭相信政府會循今次「精進建築工程有限公司」的處理方向，主要因是涉及去年安達臣道地盤及上周油麻地地盤致命意外。至於「精進建築工程有限公司」3名獲授權簽署人被除名，日後是否適合重新獲授權，蕭相信當局會有監管，亦會參考3人的往績去做決定。