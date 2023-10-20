精進建築 承辦1.5萬公屋 籲房委會設專隊監督

同系公司釘牌 或有連帶影響 涉及油塘奪命工業意外的承建商「精進建築工程」將由下月中起被釘牌，而該承建商同一集團的「精進建築」負責多個公營房屋單位的工程，續牌申請正在處理中。房委會資助房屋小組委員梁文廣昨日表示，「精進建築」正承辦1.5萬個公營房屋單位的工程，建議房委會可設專隊，加強監察及掌握工程進度。而土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩則指，「精進建築工程」現正進行數個私人項目，發展商另覓承建商應並不困難。

興聯集團旗下的兩間建築公司地盤，接二連三發生致命工業意外，其中「精進建築工程」不獲屋宇署續牌，將於11月16日起從一般建築承建商名冊中除名。「精進建築工程」正進行5個私人商住項目，涉及4,900個住宅單位，其中3個項目共1,700個單位已售出樓花；另正進行一項休憩設施工程項目，共涉900名工人，目前仍有約一個月時間處理善後。

梁文廣昨日出席電台節目時表示，對政府除名的決定表示支持，認為有助發出不能因趕工而罔顧安全的訊息，但他擔心同系的「精進建築」手上有4個比較大的公屋項目，若未來同遭拒續牌，或會影響公屋落成進度。梁又指，為確保工程順利移交至新承建商，建議當局派專隊到相關工程項目地盤，以便監察地盤安全的同時，亦可盡快掌握工程進度，減少對公營房屋供應的影響。

受影響項目料不難尋承建商接手 陳健碩則指出，負責審批的委員會由多個專業界別人士組成，該公司獲授權簽署人被除名，代表相關簽署人不獲審核委員會中的建築師及工程師等業界人士認同，沒有信心相關簽署人適合再承接進行其他工程。至於「精進建築工程」正在進行的多個私人建築項目，陳則稱私人發展項目靈活性高，相信發展商在限期內，不難找到新承建商。

涉及「精進建築工程」和「精進建築」的奪命工業意外，在過去3年已發生4宗涉及6條人命，包括去年9月在安達臣道地盤發生的天秤倒塌事故，最終導致3死6傷，震驚社會各界；而最近本月又再發生佐敦渡華道消防局地盤事故，一名56歲男電工從高處墮下不治身亡。