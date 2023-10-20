澳門消息：涉碼頭合謀盜486萬 男子內地落網移交澳門羈押

【本報綜合報道】一名澳門男子於今年8月與兩名內地人士涉嫌合謀盜竊，於外港客運碼頭盜取他人裝有現金的一個行李箱和背包，涉款約450萬元人民幣（約486萬港元）。3名嫌疑人早前在內地被拘捕，而涉案澳門男子近日被移交當地。案件已移送檢察院偵辦。