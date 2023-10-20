澳門消息：涉碼頭合謀盜486萬 男子內地落網移交澳門羈押
【本報綜合報道】一名澳門男子於今年8月與兩名內地人士涉嫌合謀盜竊，於外港客運碼頭盜取他人裝有現金的一個行李箱和背包，涉款約450萬元人民幣（約486萬港元）。3名嫌疑人早前在內地被拘捕，而涉案澳門男子近日被移交當地。案件已移送檢察院偵辦。
經對該嫌犯首次司法訊問，考慮涉案金額相當巨額以及犯罪情節的嚴重性，為避免嫌犯逃離澳門以至妨礙訴訟程序進行，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對嫌犯採取羈押強制措施。
最高可囚10年
根據法律規定，盜竊罪中，倘被盜竊財物價值超過15萬澳門元，該數額即屬於相當巨額，相關犯罪具有法律規定的加重情節，犯罪行為人可被控訴觸犯「加重盜竊罪」，最高可被判處至10年徒刑。
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