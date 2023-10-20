南海控股月底除牌 持股勢變「牆紙」

【本報訊】《香港01》母公司南海控股上周被聯交所的上市委員會告知取消上市地位，還選擇「躺平」不作上訴，將於本月31日起除牌。一眾在去年4月1日之前買入南海股份的小股東在呆等18個月後，迎來的不是公司重新出發，而是以于品海為首董事會，親手堵死他們在公開市場放售股份的逃生之門。

南海強調，股份除牌後依然有效，問題是本港沒有美國的「粉紅單」（Pink Sheet）市場，況且該公司迄今尚未公開2022年及2023年上半年財務狀況，誰願意在「唔知頭唔知路」的情況在場外接盤？

18個月仍未能完成復牌指引 上月29日，即復牌死線前一天，南海仍刊發公告宣稱「如常進行業務營運」。不過，南海之所以遭聯交所取消上市資格，原因就是未能在18個月內完成復牌指引，除了公布按上市規則應刊發而未刊發的業績外，還包括核數師要求的獨立內控調查。

早在去年4月，南海已委聘深圳源豐會計師事務所做上述調查，範圍竟是公司在2019年、2020年及2021年的資產狀況完整清單、債務完整清單、法律訴訟完整紀錄，以及應收和應付款項，可是到9月底仍是「尚待完成」。

如是者，不難想像，股東找人接貨恐怕非常麻煩。事實上，南海股份的流動性會更低，亦代表金融機構幾乎不可能接受用南海股份作抵押品發放融資，除非願意支付超高利息，現在公司除牌在即，大概只能與這家疫情期間深陷經營危機的公司「齊上齊落」，持股變「牆紙」，欲哭無淚！