債台高築業務縮 迄今被申索約8億

【本報訊】活躍商界的于品海近年債台高築，旗下業務卻愈做愈縮，先後爆出倒閉、停崗的消息。去年起，他又先後被建銀國際、招商銀行追討他有份任擔保人的涉事公司貸款債務，迄今被申索聲稱沒償還的款項已約8億元。

收購《多維新聞》 去年停運 翻查資料，除了建銀國際入稟追數外，于品海去年6月亦被招商銀行入稟高院，申索顯示，招行於2018年向南海控股旗下的美視角有限公司借款逾1.5億美元（約11.77億港元），南海控股及于則作為貸款擔保人，美視角亦把其擁有的橙天嘉禾影城有限公司之全數股份作為貸款抵押品。由於貸款協議到期對方仍未還清餘款連利息逾5,340萬美元（約4.19億港元），故招行要求法庭頒令對方還款及宣告作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全數股份現屬招行。

另外，于品海早年收購的境外媒體《多維新聞》，早於去年4月停止運作，結束長達23年的營運。據了解，當時約50至60名屬北京編輯部的員工，大部分被遣散，少數人則併入《香港01》。同年6月，南海控股旗下的深圳半島置業有限公司，及子公司深圳半島城邦房地產有限公司亦發布《關於全員待崗的通知》，安排全體員工停工待崗半年。