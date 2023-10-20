被追逾4億未有償還 于品海遭入稟申破產

南海控股財困 《香港01》大股東又捲糾紛 屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，前日再被一間與建設銀行相關的公司入稟高院作破產呈請。法庭已排期於12月19日下午處理其案件。該間公司早前曾入稟高院指于為一間海外公司出任擔保人，而有關公司就因債券違約，欠下建行相關公司逾3.78億元，但僅獲償還3,000多萬元，故連本帶利追討逾4.16億元，現暫未知是次呈請是否與該筆債項有關。

本案呈請方為建銀國際海外有限公司，答辯人為于品海。資料顯示，建銀國際去年中入稟高院指出，它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。根據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億元。捲入本案的于品海則與香港公司大地控股有限公司於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。

僅零星付3700萬 案件12．19處理 入稟狀指，Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億元，之後亦只零星償還了約3,700萬港元利息和部分本金。建銀國際最終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億港元。另外，在今年6月，建銀國際亦曾向法庭提出申請，解除因追款案而扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的相關公司CIM Company Limited，法庭最終在于等沒有反對下解除該扣押令，並下令于等支付9,100元訟費。

于品海除涉及與建銀國際的錢債糾紛官司外，亦有涉及其他官司，而他旗下公司的上市地位亦面臨「出局」之危，作為《香港01》母公司的南海控股，遭聯交所於本月13日發函，告知上市委員會於此前一日、即10月12日根據上市規則第6.01A（1）條的規定，決定取消該公司的上市地位，相關公司前景堪虞。案件編號：HCB 6118/2023