東呼即應：姜濤私訊加油 冀令更多人關注

【本報訊】小天瑜昏迷多時，但周家搬到新居後仍預留空間，放置特製床，讓小天瑜好轉時可以回家。睡床床尾的牆壁就貼有寫滿鼓勵字句的海報，是由歌手姜濤的粉絲贈送。姜濤更親自私訊說加油，這些都使周爸爸銘感心內。

播放歌曲 小天瑜現反應 周爸爸將女兒與夫婦倆的房間二合為一，小天瑜睡床床尾擺有多包紙尿片，牆壁則設有一塊層板，擺放熱心市民送給小天瑜的公仔，而中間的畫框則為哥哥親自製作送給妹妹的。

周爸爸透露，小天瑜昏迷後，他曾播放姜濤的歌曲給女兒聽，女兒有一刻出現些微反應，仿似聽得懂歌詞。周爸爸錄下這片段並分享，獲姜濤私訊，「有句話我好深刻，佢（姜濤）話我唔知點樣幫到你，但我知道你（周爸爸）希望多啲人知道呢件事，希望我嘅出現可以令更多人關注小天瑜事件。」

周爸爸感謝姜濤用名氣令小天瑜受更多關注，背後卻聽到有人揶揄，「天瑜聽多啲姜B啲歌就好番囉！」他稱自己不會去追星，但姜濤真心幫助他們，除了感恩，他也衷心欣賞這名善良的偶像。