東呼即應：哥哥為家中開心果 幫父母解憂

【本報訊】周家原本一家四口樂也融融，但自小天瑜出事後，總是缺了一塊拼圖。記者訪問當天遇見小天瑜的哥哥軒軒。精靈活潑的軒軒逗得一眾人開懷，是周家的開心果。牆上的告示，背後更有一段「洋葱」故事。

快將10歲的軒軒見到記者時並不害羞，記者讚他「生得幾靚仔」，他自信地答「係幾靚仔」。周爸爸形容軒軒雖學習上有特殊需要，卻處處為家人着想。軒軒因妹妹的病，父母很少能一起陪他，總有其中一方去探望妹妹，「佢（軒軒）有問過妹妹（小天瑜）幾時返屋企？又問個病有冇得醫？甚至有問過妹妹係咪死咗？」

周父冀騰出時間陪子 軒軒當天彈了數首動人樂曲送給妹妹。記者發現牆壁貼有一張寫着「嚴禁叫我肥仔軒，違者每次罰款$250」的告示，周爸爸指這是軒軒看到爸爸醫病花很多錢，希望以罰款作為爸爸的醫療費。

周爸爸坦言有負兒子，希望往後日子多抽時間陪伴他。周爸爸稱，軒軒對妹妹的印象不太深，現時他和太太會減少探望女兒，由過往的每天一次變為每周一至兩次，騰出時間陪伴兒子。