救市最後機會 撤辣已是共識

本港樓市跌跌不休，已直接影響經濟市道，隨時引爆金融危機。面對救市最後機會，社會各界均要求港府盡快撤辣，激活樓市。然而，港官一直擺出「少做少錯，不做不錯」的敷衍態度，不是煞有介事聲稱「樓是用來住，不是用來炒」，就是力指現在樓市只是「有序調整」虛應故事。但隨着樓市低處未算低，地產界死翹翹，業主心慌慌，連帶港府賣地收入亦大受打擊，下周發表的《施政報告》，顯然已不可能迴避撤辣問題。

樓市委靡 一潭死水 社會有識之士要求撤辣的呼聲一浪高於一浪，本報近年來更是不厭其煩痛陳利害，提醒港府再不撤辣，樓市勢必玩完，可惜高官擇惡固執，畏首畏尾。如今樓市委靡，一潭死水，可謂被本報不幸而言中。最近地產業界接連發聲，就連行會成員都表明現時應全面撤辣，直指樓市危如累卵，辣招即使未能即時全撤，最起碼也要豁免外來人才在港置業的買家印花稅及新住宅印花稅，並取消港人3年內轉售物業而繳付的額外印花稅，不應再「懲罰」有意買樓收租的市民，堪稱一語中的，高官會否聽得入耳呢？

可以看見，本港樓價只升不跌的神話早就破滅，整體樓價自2022年中開始見頂，至今已從高位回落18%，大約重返2017年水平。外界預測，明年上半年將再跌5%，高價摸貨的業主固然血本無歸淪為負資產，即使是一般業主，身家也隨樓市下跌而大縮水，自然影響消費意欲。而財富減少影響資金流轉，也令市民及商界對前景欠缺信心，一損俱損，對整體經濟及金融市道勢必造成骨牌效應。

外界原本寄以厚望的中港通關帶動樓市上揚，結果亦只在今年第一季曇花一現，現在不僅無以為繼，甚至「跌凸」，有人形容樓市最後的「逃生門」已在今年首季後關上，並無誇張。無獨有偶，近日多位前財金官員均提出要激活本地樓市，製造財富效應，否則樓價再跌恐釀成金融危機，絕非危言聳聽。

與此同時，由於市場大幅降價，地產商在不久的將來可能面對大量取消預售樓花交易個案，勢必加重財政壓力，成為樓市再下跌的催化劑。事實上，今年第三季一手住宅僅錄得2,510宗成交，按季大跌近三成，創近3個季度新低，業界估計今年全年一手住宅只錄得1.1萬宗成交，創2013年近10年來次低水平。近期多個新盤都割價傾銷，不少更是以「成本價」發售，顯見發展商對後市悲觀，寧願「蝕賣」套現。更不必說，二手盤應聲插水，過去堅挺的藍籌屋苑紛紛失守，業主劈價求售也往往乏人問津。

賣地流標 雪上加霜 正如關注團體指出，當年設置辣招稅，樓市正處於上升周期，但現時面對加息環境，地價下滑，市場面臨重大壓力，樓市辣招弊多於利，早就應該撤銷。所謂時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。港府由2010年開始推出樓市辣招，冀短期壓抑當時樓價，但綜觀過去十餘年，市民對住屋的需求屬剛性，本港面對土地供應不足、利率長期偏低等因素影響下，樓價仍輾轉向上。而去年樓市開始下跌，並非辣招收效，而是美國激進加息、環球市況令市民對經濟前景沒有信心。有人認為美國加息周期已完，亦有人預計聯儲局年底前仍會加息一次，眾說紛紜，益發打擊買家信心。

屋漏偏逢連夜雨。港府一直依賴賣地收入作為庫房支柱，但市道疲不能興，這支歌仔已成絕響。市場統計，截至9月，今個財政年度政府賣地收入僅得70.7億元，若連同其他補地價收入，總計不足97.7億元，佔政府全年度850億元賣地收入預測11%，簡直慘不忍睹。春江水寒鴨先知，今年先後有多幅地皮流標，發展商的消極態度反映甚麼，還用問嗎？

財爺陳茂波也嗅到「𤓓味」，表明今年財赤大過預期，近期頻頻釋出開源節流的訊息，包括加稅及縮減部門開支等。問題是，市道不振，加稅只會進一步打擊消費市道及營商環境，經濟雪上加霜。還是那句老話，為政者不能墨守成規，一成不變，既然現時樓市跟13年前截然不同，當然不能一本通書讀到老。面對當前窘境，撤辣激活樓市，讓市民對未來重燃希望，方是治本之道。

總而言之，水至清則無魚，樓市撤辣跟港府造地建屋協助基層上樓，兩者不是矛盾，而是能夠雙軌並行。現在已是救市最後時機，整個社會都在叫救命，一味猶豫不決，拖拖拉拉，香港要翻身便難上加難！