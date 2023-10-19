龍七公：新一波反腐為何先拿央企開刀

二十大後中央第二輪巡視展開，巡視組陸續進駐被巡視單位，開展為期兩個月的巡視。此次巡視包括27家副部級央企，以及科技部、國資委、工信部、國防科工局、煙草專賣局等5家部委，大多數職能亦與央企相關。此前，今年3至4月，第一輪巡視的36個單位，包括30家央企、5家金融機構及一家部委（即身陷足球腐敗醜聞的國家體育總局）。

前兩輪巡視均以央企為主，這是史上首次。自1996年設立巡視組以來，中央的巡視通常先從部委、省市開始，如今先拿央企開刀，且實現了對副部級央企全覆蓋，包括國資委監管的53家，財政部履行出資人的國家鐵路、中國郵政、中國出版、紫荊文化、中國煙草等5家，這背後原因是多方面的。

其一，央企地位特殊重要。央企號稱「共和國長子」，按照新的定位，是「中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎」，「黨執政興國的重要支柱和依靠力量」。當前「國進民退」大趨勢下，傾力做大做強國企，首先是處於領頭陣容的央企，以更牢固地掌控經濟命脈，並上升到維護安全的高度。譬如在房地產企業，大量民企倒掉，資金斷鏈，債務纏身，拿地開工的多以國企為主。首先巡視央企，反映的不是對央企的不信任，反而是更為重視，通過清洗整頓，祛病強身，以更好地擔當重任。

其二，央企腐敗問題嚴重。僅今年上半年，中央直接管理的50多家央企，就已有200多人主動投案自首。這還不包括那些被直接拿下的，如國資委國有大型企業監事會原主席駱玉林、國資委企業領導人員管理一局局長夏慶豐、國家能源投資集團副總經理李東、中國石油集團副總經理徐文榮、國家電力投資集團原副總經理夏忠、中化集團原副總經理杜國盛、中國煤炭地質總局黨委書記趙平等央企高官。

巡視組號稱「欽差大臣」，手持尚方寶劍，往往是有備而來，劍有所指，如首輪巡視中，體育總局是唯一被巡視的部委，副局長兼足協黨委書記杜兆才及大批足協官員落台。此次第二輪巡視的5家部委，除了科技部，其餘4家都與企業息息相關。曾先後擔任國資委主任、工信部部長的肖亞慶，去年二十大前夕被查處。政企合一的煙草局，已有多位高層被查。此次巡視，繼續清理餘毒的意味濃厚。

壟斷經營 官商一體 國企屬於權力集中、資金密集、資源富集交織，而央企更是多為萬億級的巨頭，甚至是壟斷經營，官商一體，經營投資活動鏈條長、層級多、規模大，其腐敗早已不再是簡單的貪污受賄，而往往是設立「白手套」，內外勾結侵吞國有資產，進行內幕關聯交易，在選人用人方面近親繁殖，交換聯姻。種種「設租尋租」、「靠企吃企」的手段更多元，利益輸送更為隱秘，甚至披上合法外衣。沒有規範化的現代公司治理機制，僅靠強力反腐，短期內煞住歪風，但始終是治標不治本。