冰鑑春秋：侯柯不合郭柯上路？

藍白合終於展開會談，但也一如多數人預測地立刻觸礁；面對民眾黨的民調攻勢，國民黨提出民主初選反擊。而柯文哲陣營顯然不願妥協，黃珊珊喊出若仍是堅持民主初選制，協商再久都不會有結果；金溥聰立刻反嗆，那就不用談下一步了！藍白合曇花一現已然破局？

看起來似乎確然如此，因為不僅等待已久的郭台銘陣營立刻公開對柯文哲遞出橄欖枝，還暗示不僅副手賴佩霞隨時可以「功成身退」，就連郭台銘都不排除可能擔任副手。柯陣營馬上表示從未排斥與郭合作，這是否代表藍白合不起來，郭柯合作就可水到渠成？事情恐怕沒有這樣簡單。

郭台銘在「類初選」鎩羽而歸後，很快就找上了柯文哲，雙方在金門上演一齣海邊攜手暢談大戲，結果第二天郭居然聲稱自己喝醉全忘了！跟着就傳出郭要「併購」民眾黨的傳聞，導致柯文哲從此對郭敬而遠之。因為所有人都知道，郭的條件很簡單，那就是先讓他做4年，其他隨便！

現在郭方態度放軟，釋出當副手也可談的訊息，民眾黨雖然恰好可以利用作為要求國民黨讓步的籌碼，但也不會輕易相信郭的所謂「誠意」。若郭真的同意當副手，那麼柯郭組合自然開了綠燈，屆時侯友宜立刻被邊緣化，若還堅持參選，將成為在野裂解的罪人，侯更可能變成去年的國民黨新竹市長選舉候選人林耕仁，最後慘遭棄保。問題是郭若最後同意當柯的副手，那他折騰了這幾個月的時間，又到底在做甚麼呢？

對在野來說，最好的方式就是藍白合作後迫使郭放棄參選，才能同時發揮空軍與陸軍作戰，將在野實力極大化。現階段藍白應還會有第二輪接觸，郭董還是稍安勿躁，靜待時局發展吧。