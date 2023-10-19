自成一家：放寬簽注吸引內地遊客

今年是全球疫後復甦第一年，但內地遊客來港數量仍未恢復到疫情前。近日我看到一則新聞，說黑龍江省黑河市上月恢復中俄互免簽證團體旅遊業務後，大批俄羅斯人組團跨境到黑河市吃早餐，在網上引起熱議。這則新聞對香港不無啟發，港府在提升旅遊業競爭力的同時，不妨和內地商討放寬內地民眾的來港簽注。

根據入境處數據，剛過去的十一黃金周約有110萬人次內地旅客訪港，每日平均有約14萬人次，大約為疫情前的八成半。但截至上月，今年只有逾2,330萬旅客訪港，以此推算全年可能只有3,100萬人次左右，與2018年高峰期的6,500萬人次相差甚遠。

疫後各地都出招搶客，簡化入境手續是最簡單直接的做法，例如泰國上月就批准一項臨時措施，中國遊客不需要簽證就可進入泰國旅遊。事實上，近年給予中國免簽的國家愈來愈多，今年的阿爾頓資本護照指數排行就顯示，給予中國普通護照免簽或是落地簽證的國家或地區已有84個。

相比起免簽、落地簽，現時內地人來港澳，還需要去公安機關辦理簽注，即使可透過電子渠道辦理，還是要簽注。某程度而言，去港澳旅遊比出國的手續還麻煩。回顧2009至2015年，深圳戶籍居民只要辦理一次簽證就可一年內無限次訪港，相當於免簽，但之後因為水貨問題收緊到一簽多行。

現在內地海關查核行李嚴格，本港水貨客基本上已絕迹，而黑暴等政治問題也已成過去，為何兩地交往的便利程度反不如前呢？大家都說粵港澳大灣區要打破壁壘和融合發展，如今香港不是怕內地客太多，而是怕內地客不來，最大限度便利來港的手續譬如放寬簽注，不是理所當然應做的嗎？