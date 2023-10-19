橫眉冷看：一場非理性的戰爭

假如有恐怖分子施襲，殘殺無辜民眾後逃入劇院，劇院內有1,000名觀眾。反恐部隊趕到後包圍現場，這時候的指揮官，該如何處理局面？如果指揮官下令，要全院觀眾在半分鐘內撤離，然後派遣部隊入內，將恐怖分子逐一清剿，讀者諸君，你認為這方法可行嗎？當然不行，恐怕就連一個10歲的孩童也會問：「半分鐘足夠1,000人撤離嗎？恐怖分子就不會跟隨觀眾，一起走掉嗎？」

猶太人號稱是世界上最聰明的民族，今天的以色列，有七成是猶太人，但所謂「好惡亂其中，利害奪其外」，面對利益、喜惡，往往會亂人心性。現在的以色列軍猶如殺紅了眼，所發動的反恐戰爭，戰略完全異乎常理，他們為了剿滅匿藏在加薩地帶的哈馬斯組織，竟然下令加薩北部超過100萬居民，須於24小時內撤離。香港島的人口約120萬，若然要他們在一天一夜之內離開，也是萬難辦到，何況是加薩的民眾？

筆者用劇院觀眾比喻加薩居民，實際上也未全恰當。要知道，可以外出看戲的，大多是身體健全、腿腳利索之人，但100多萬的加薩北部民眾，有的是耄耋長者，有的長期臥床，有的甚至已是病至危篤，這些人豈能說走就走？你一聲令下，要他們全面撤離，走不掉的人恐怕就只能等死。本文執筆之際，剛傳來消息，以色列已展開全面行動，加薩一所醫院被炸中，最少造成700人死亡，據聞是次襲擊，正是以軍所為。

以色列對付哈馬斯可謂強弱懸殊，對方只有待宰的份兒，但我要提醒以國的猶太人，你們大部分人都有宗教信仰，應該相信蒼穹之上，上帝在緊緊盯着人間的所作所為，你的一舉一動，功過簿上都會留下印記。